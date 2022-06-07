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ازدهـار سـوق الدعـارة بطنجـة

منذ 10 دقائق
أزيد من 20 ألف فتاة يمتهنها وحوالي 60 ألفا يمارسنها في فترات مختلفة مباشرة بعد الإعلان عن رفع معظم القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، دبت الحياة من جديد في كافة مناحي الحياة اليومية بعاصمة البوغاز (طنجة)، بما فيها سوق الدعارة والجنس، الذي تحتضنه شبكات منظمة تعمل تحت غطاء “وكالات عقاريةأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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