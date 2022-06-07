ملف عـــــــدالة
دعارة مقنعة
3 أسئلة إلى * حاتم عريب < أولا لا يوجد ما يمنع في القانون من كراء الشقق أو الفيلات أو المخيمات للترفيه والترويح عن النفس، لكن الشقق المفروشة من أجل إعداد أوكار للدعارة وجلب واستدراج أشخاص لممارسة الفساد وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير وإزعاج السكان، يتطلب مجموعة من الأركانأكمل القراءة »
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