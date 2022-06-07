ملف عـــــــدالة
شقق مفروشة حسب الطلب
شبكات فككت بفاس يقودها أزواج وأصحاب منازل يوفرون لزبنائهم كل شروط “النشاط” انتشرت دعارة الشقق المفروشة بشكل غير مسبوق يكشفه عدد الشبكات المختصة المفككة في الآونة الأخيرة خاصة بفاس، إثر أبحاث وتحريات ميدانية للمصالح الأمنية. ولا يمر أسبوع دون عرض ملفات جنحية تلبسية تخص بعضها في جلسات ابتدائية المدينة وبعددأكمل القراءة »
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