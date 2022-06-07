الأولى
اعتقال مسؤولة بنكية بتهمة الاختلاس
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، مسؤولة بنكية مركزية بأحد البنوك التابعة للدولة، بجرائم اختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق معلوماتية، بعدما استولت على 60 مليونا من أموال الزبناء، وحولتها لزوجها وابنتها بالتدليس. وأفاد مصدر «الصباح» أن رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بجرائمأكمل القراءة »
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