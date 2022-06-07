خدمات جنسية لساعات محدودة

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منذ 7 دقائق
عادت أثمنة إيجار الشقق المفروشة بمراكش، للارتفاع، إذ وصلت نهاية الأسبوع لأثمنة قياسية.. والسبب ليس الإقبال على هذه الشقق من طرف السياح المغاربة، الراغبين في قضاء عطلة نهاية الأسبوع بالمدينة الحمراء والاستمتاع بفضاءاتها، وإنما إلى شبكات صارت تتحكم في إيجار هذه الشقق، وتحويلها إلى أوكار للدعارة، كما يقول وسيط عقاريأكمل القراءة »


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