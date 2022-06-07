حوادث
جثة مقطعة تستنفر أمن آسفي
تسارع عناصر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، بمعية عناصر الشرطة التقنية والعلمية، الزمن من أجل فك لغز العثور على جثة مقطعة إلى أطراف بأحد المنازل بحي أوريدة جنوب المدينة. وذكرت المصادر نفسها، أن قريبا لصاحب المنزل، حل به من أجل زيارة قريبه، غير أنه لاحظ انبعاث رائحة كريهة منه، ماأكمل القراءة »
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