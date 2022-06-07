حوادث
اعتقال عون سلطة بالحسيمة
أفادت مصادر ” الصباح “، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت، أول أمس (الأحد)، عون سلطة، بالمقاطعة الحضرية الثالثة بالحسيمة، على خلفية إحباط محاولة للهجرة السرية على متن قارب أبحر من شاطئ “كيمادو”. وسبق توقيف المعني بالأمر عن عمله، نهاية أبريل الماضي من قبل عامل الإقليم بسبب مااعتبرته المصادر”أكمل القراءة »
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