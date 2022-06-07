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حوادث

تبييض ملايير الكوكايين في سيارات فاخرة

منذ 7 دقائق
إيقاف البارون قد يطيح بمسؤولين والفرقة الوطنية داهمت محلاته التجارية فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، بحثا في شبهات قوية لتبييض أموال متحصل عليها من عائدات الاتجار بالكوكايين والأقراص المهلوسة بالجملة، في شركة للسيارات الفاخرة والمستعملة. واستنادا إلى المصدر نفسه، داهمت الفرقة الوطنية، بالتنسيق مع مصالح الأمن الإقليمي بسلا، وكرأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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