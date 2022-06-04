ملف الصباح
حفلات العودة… انتعاشة الممونين
يستغلونها لتحقيق الأرباح وأسعار الدجاج تقفز لهذه المناسبة تعتبر الكثير من العائلات المغربية أن العودة من أداء مناسك الحج، مناسبة للاحتفال وإقامة الحفلات ولم شمل أفراد العائلة، لكن صار الكثير منها يبالغ في الاحتفال باستقبال الحجاج وعودتهم سالمين بعد التخلص من “الذنوب”، وعوض أن يكون الحفل صغيرا يقتصر على حضورأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا