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حفلات العودة… انتعاشة الممونين

منذ 7 دقائق
يستغلونها لتحقيق الأرباح وأسعار الدجاج تقفز لهذه المناسبة تعتبر الكثير من العائلات المغربية أن العودة من أداء مناسك الحج، مناسبة للاحتفال وإقامة الحفلات ولم شمل أفراد العائلة، لكن صار الكثير منها يبالغ في الاحتفال باستقبال الحجاج وعودتهم سالمين بعد التخلص من “الذنوب”، وعوض أن يكون الحفل صغيرا يقتصر على حضورأكمل القراءة »


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