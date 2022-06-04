ملف الصباح
أرباح بـ 7 ملايير دولار
الحج يمثل 70 في المائة من الإيرادات السنوية لمكة والمدينة ويوفر عشرات الآلاف من مناصب الشغل لا يعود حاج إلى وطنه خالي الوفاض من هدايا الأهل والأصدقاء، ورغم أسعارها الباهظة إلا أن الحجاج يرون فيها منسكا لاستكمال الحج عند العودة إلى الديار، وتذكارا يشمون فيها رائحة مكة مع أن أغلبأكمل القراءة »
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