الأولى
إنجاز صفقات قبل فتح الأظرفة!
كشفتها ملاحظات عامل الصويرة وأظهرت طرقا جديدة للفساد والتلاعبات أشغال أنجزت كليا قبل تفويت صفقاتها لصاحب العرض الأقل تكلفة وجد رئيس جماعة ومساعدوه، أنفسهم في ورطة حقيقية، بعد رفض عامل إقليم الصويرة المصادقة على نقطة مدرجة بجدول أعمال مصادق عليها من قبل المجلس، والمطالبة بتصحيح الخطأ الوارد في مسطرتها، سيماأكمل القراءة »
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