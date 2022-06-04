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“الإرهاب” في معرض الكتاب

منذ 13 دقيقة
تدوينة للكتاني تتسبب في سحب رواية “مذكرات مثلية” وعرضها على الرقابة ما إن اقتربت دورة المعرض الدولي للكتاب والنشر، الذي انطلقت فعالياته، أمس (الجمعة)، بالرباط، حتى شحذ الأصوليون والمتشددون مجددا سيوفهم، وصوبوا أناملهم تجاه منشورات وكتب لن يطيب لهم جفن حتى يروها مصادرة وممنوعة من العرض. وعلى مدار الأسبوع الذيأكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة


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