حوادث
أش خاصك دير ؟
تسجيل سيارة جديدة باسم صاحبها قد يعتقد عدد من المواطنين أن اقتناء سيارة جديدة في المغرب لا يحتاج لأي إجراءات بعد أن دفعوا مال الشراء ووقعوا عقد البيع والشراء مع الشركة المعتمدة، إلا أن الحقيقة التي لا غبار عليها، تتمثل في أنه يجب على كل شخص اشترى سيارة جديدة بالمغرب،أكمل القراءة »
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