ملف الصباح
الحج… عبادة و”بزنس”
يدر على خزينة السعودية ملايين الريالات وتستفيد منه وكالات الأسفار والفنادق وبائعو ماء زمزم وممونو الحفلات فعلا، الحج لمن استطاع إليه سبيلا. ليس فقط على مستوى الجهد والقدرة والطاقة البدنية التي تسمح للحاج بالسفر وأداء المناسك، في ظروف جيدة، بل على مستوى الإمكانيات المادية أيضا، بعد أن تجاوزت تكلفة الحجأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا