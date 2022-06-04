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الحج… عبادة و”بزنس”

منذ 10 دقائق
يدر على خزينة السعودية ملايين الريالات وتستفيد منه وكالات الأسفار والفنادق وبائعو ماء زمزم وممونو الحفلات فعلا، الحج لمن استطاع إليه سبيلا. ليس فقط على مستوى الجهد والقدرة والطاقة البدنية التي تسمح للحاج بالسفر وأداء المناسك، في ظروف جيدة، بل على مستوى الإمكانيات المادية أيضا، بعد أن تجاوزت تكلفة الحجأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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