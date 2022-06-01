وطنية
برلمانيو الاستقلال يتمردون على القيادة
رفضوا المؤتمر الاستثنائي وغضبوا على شروط بركة تمرد برلمانيو الاستقلال ضد قادتهم بعد أن اتفقوا على تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني، وإبعادهم عن برلمان الحزب، بإلغاء شرط « الصفة» لحيازة العضوية، وعبروا عن رفضهم عقد مؤتمر استثنائي للمصادقة على شروط وصفوها ب «المجحفة»، وفق ما أكدته مصادر « الصباح». وأفادتأكمل القراءة »
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