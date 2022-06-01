أســــــرة
مخاطر إدمان مشاهدة التلفاز
كشفت دراسة جديدة، أن مشاهدة التلفاز لأكثر من 4 ساعات يوميا، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، إذ أن الثبات على وضعية معينة لمدة طويلة هو أحد أكبر أسباب الإصابة. وتوصلت دراسة لجامعة كامبريدج البريطانية إلى أنه يمكن الوقاية من أكثر من حالة واحدة بين كل 10 من أمراضأكمل القراءة »
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