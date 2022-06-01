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أســــــرة

مخاطر‭ ‬إدمان‭ ‬مشاهدة‭ ‬التلفاز

منذ 41 ثانية
من‭ ‬أسباب‭ ‬الوفاة‭ ‬المبكرة‭                    (‬خاص‭)‬
كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة،‭ ‬أن‭ ‬مشاهدة‭ ‬التلفاز‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬ساعات‭ ‬يوميا،‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬التاجية،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬الثبات‭ ‬على‭ ‬وضعية‭ ‬معينة‭ ‬لمدة‭ ‬طويلة‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬أسباب‭ ‬الإصابة‭.‬ وتوصلت‭ ‬دراسة‭ ‬لجامعة‭ ‬كامبريدج‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬واحدة‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬أمراض‭أكمل القراءة »


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منذ 41 ثانية


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