حوادث
مصرع شخصين في حادثة سير
لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون، صباح الأحد الماضي، في حادثة سير مروعة، شهدتها الطريق الوطنية ضواحي الخميسات. وحسب مصادر مطلعة، فالحادث وقع إثر اصطدام قوي بين سيارتين خفيفتين بسبب التجاوز المعيب والسرعة المفرطة، مما خلف مصرع شخصين دقائق بعد ولوجهما المستشفى الإقليمي بالخميسات، وإصابة خمسة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة،أكمل القراءة »
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