fbpx
حوادث

مصرع شخصين في حادثة سير

منذ 3 دقائق
لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون، صباح الأحد الماضي، في حادثة سير مروعة، شهدتها الطريق الوطنية ضواحي الخميسات. وحسب مصادر مطلعة، فالحادث وقع إثر اصطدام قوي بين سيارتين خفيفتين بسبب التجاوز المعيب والسرعة المفرطة، مما خلف مصرع شخصين دقائق بعد ولوجهما المستشفى الإقليمي بالخميسات، وإصابة خمسة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة