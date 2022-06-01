أسواق
إستراتيجيـة2030 لتنميـة القطـاع
وضع إطار تعاقدي وتطوير آليات العرض والتسويق قدمت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخطوط العريضة لإستراتيجية الصناعة التقليدية. وقالت عمور، خلال جلسة سابقة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الإستراتيجية ترتكز على محورين، الأول يخص هيكلة وتنظيم القطاع، ويشمل إحداث المنصة الإلكترونية للسجل الوطني للصناعة التقليديةأكمل القراءة »
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