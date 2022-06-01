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أسواق

الإنترنيت في خدمة الصانع التقليدي

منذ 6 دقائق
صناع أحدثوا صفحات خاصة والوزارة أطلقت منصات لتشجيع التسويق الرقمي وجد الصانع التقليدي في الإنترنيت ضالته للدعاية للمنتوج وتسويقه بشكل توسع تدريجيا, تزامنا مع كساد تجارة حرفته واقعا، سيما في السنتين الأخيرتين تزامنا مع تداعيات انتشار فيروس كورونا. وجعل منه متنفسا جديدا ووسيلة ناجعة تزداد أهميتها بازدياد الطلب من زبناءأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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