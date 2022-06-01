حوادث
اعتقال هاتك عرض أطفال مشردين
أحال الوكيل العام باستئنافية فاس، السبت الماضي، عشرينيا اعتدى جنسيا على أطفال مشردين، على غرفة الجنايات الابتدائية، لاعترافه التلقائي، في انتظار إلقاء القبض على شريكه المبحوث عنه بعد تشخيص هويته. وتابعه بتهم “التغرير بقاصرين وهتك العرض بالعنف والتخدير”. وحدد صباح الاثنين المقبل، تاريخا للشروع في محاكمة المتهم الذي يعيش بدورهأكمل القراءة »
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