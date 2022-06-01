أسواق
البوطييـن: السجـل سيحـدد هويـة الصانـع
رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس طالب بالاهتمام بالعنصر البشري أكد عبد المالك البوطيين، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس، أن قطاع الصناعة التقليدية يشكل رافعة للتنمية، داعيا إلى الاهتمام بالعنصر البشري، وإيجاد حل لمشكل المواد الأولية. وطالب رئيس الغرفة في حوار مع «الصباح» الحكومة بدعم الحرفيين في الموادأكمل القراءة »
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