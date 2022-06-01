الأولى
تكريس الاكتساح
الملك يهنئ والشعب يخرج إلى الشوارع للاحتفال والسوبر الإفريقي عرس مغربي كرس الوداد الرياضي العودة القوية للكرة الوطنية إلى الساحة القارية في السنوات الأخيرة، بتتويجه بكأس عصبة الأبطال الإفريقية على حساب الأهلي المصري بهدفين، أول أمس (الاثنين)، بملعب محمد الخامس بالبيضاء. ويأتي تتويج الوداد بعد أسبوع من نيل نهضة بركانأكمل القراءة »
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