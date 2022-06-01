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وطنية

خبزة 24 ريال تغضب المهنيين

منذ 6 دقائق
يسير أرباب المخابز إلى إنهاء عهد «الخبزة بـ 24 ريال»، مقابل التراجع عن السعر المرجعي المحدد في 1.20 درهم، وإخضاع هذه المادة الحيوية، التي تأتي على رأس قائمة استهلاك المغاربة، للمنافسة الحرة، مثلها مثل باقي المواد، نتيجة الزيادات الأخيرة في جميع المواد، وتوقف المخابز عن استعمال الدقيق المدعم. وعلمت «الصباح»أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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