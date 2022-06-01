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وطنية

استجواب‭ ‬النواب‭ ‬يغضب‭ ‬لفتيت

منذ 6 دقائق
وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬صرفت‭ ‬4100‭ ‬مليار‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬ينكر‭ ‬المشاريع استشاط‭ ‬عبد‭ ‬الوافي‭ ‬لفتيت،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬غضبا‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬استجوابه‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬محاسبة‭ ‬الوزراء،‭ ‬مساء‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬واعتبر‭ ‬التوقيت‭ ‬المخصص‭ ‬للوزراء‭ ‬غير‭ ‬كاف‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬عشرات‭ ‬الأسئلة‭ ‬الشفوية‭.‬ وأكد‭ ‬المسؤول‭ ‬الحكومي،‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬يعد‭ ‬هضما‭أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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