وطنية
استجواب النواب يغضب لفتيت
وزير الداخلية قال إنها صرفت 4100 مليار ولا أحد ينكر المشاريع استشاط عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، غضبا على طريقة استجوابه بمجلس النواب، في جلسة محاسبة الوزراء، مساء أول أمس (الاثنين)، واعتبر التوقيت المخصص للوزراء غير كاف للرد على عشرات الأسئلة الشفوية. وأكد المسؤول الحكومي، أن ما جرى يعد هضماأكمل القراءة »
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