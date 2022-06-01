الرياضة
الإضرابات تبعد العلوي عن بني ملال
حفل تكريم للمدرب واجتماعات طارئة للبحث عن موارد انفصل المدرب محمد العلوي الإسماعيلي عن رجاء بني ملال، أول أمس (الاثنين)، بطريقة ودية، بعد أن قضى موسما تميز بتألقه في المرحلة الأولى من البطولة. وكان رجاء بني ملال من الفرق المنافسة على إحدى ورقتي الصعود، لكن بعد الدورة 22 من البطولةأكمل القراءة »
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