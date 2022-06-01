الرياضة
رسالة رياضية: وداد الركراكي
كبرت شخصية الوداد أكثر، وصار أكثر ثقة وشغفا للفوز بالألقاب، منذ بداية مرحلة سعيد الناصري وجون توشاك والحسين عموتة، لكن الوداد الحالي اشتغل على مجموعة من التفاصيل، جعلته يصل إلى حيث وصل اليوم، فماهي؟ أولا، استثمر الوداد في الجانب البدني بنسبة كبيرة، الأمر الذي يظهر من خلال البنية القوية للاعبين،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا