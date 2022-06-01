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اذاعة وتلفزيون

الوالي و”صورة بألف معنى”

منذ دقيقتين
اختار الممثل هشام الوالي أن يعلق على صورة جمعته بالممثلة مليكة العمري خلال حفل تكريمها بالرباط بقوله “صورة بألف معنى”. وأضاف الوالي حول الصورة ذاتها، الذي نشرها على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “عندما تتخاطب العيون، تكون أبلغ من أي كلام. دامت لك الصحة والعافية غاليتي للا مليكة العمري”. وحظيتأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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