fbpx
الرياضة

ليلة حمراء

منذ 9 دقائق
حشود بعين الذئاب وحلوى وشاي بعين الشق ومفرقعات بعين السبع ابتهاجا باللقب عرفت البيضاء احتفالات صاخبة فرحا بتتويج الوداد الرياضي باللقب الثالث لعصبة أبطال إفريقيا، أول أمس (الاثنين)، على حساب الأهلي المصري (2 – 0)، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب محمد الخامس بالبيضاء. وانطلقت احتفالات الوداديين من وسط المدينة،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة