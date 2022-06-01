الرياضة
ليلة حمراء
حشود بعين الذئاب وحلوى وشاي بعين الشق ومفرقعات بعين السبع ابتهاجا باللقب عرفت البيضاء احتفالات صاخبة فرحا بتتويج الوداد الرياضي باللقب الثالث لعصبة أبطال إفريقيا، أول أمس (الاثنين)، على حساب الأهلي المصري (2 – 0)، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب محمد الخامس بالبيضاء. وانطلقت احتفالات الوداديين من وسط المدينة،أكمل القراءة »
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