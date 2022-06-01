راصـــــــد

الصباح الـتـربـوي
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< خارطة كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن خارطة الطريق 2022-2026 أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرا إلى أنها تنبني على ثلاثة أسس، أولها يتعلق بالتلاميذ، الذين يجب أن يكونوا منفتحين يحققون ذواتهم، متحكمين في التعلمات الأساس، ويستكملون تعليمهم الإلزامي، وثانيها المدرس المنفتح الملتزم بنجاح التلميذ،أكمل القراءة »
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