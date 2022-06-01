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الرياضة

تتويج الوداد… التفاصيل الكاملة

منذ 9 دقائق
هزم الأهلي في مباراة جرت بشبابيك مغلقة وحقق سابع لقب للكرة الوطنية ضمن الوداد العبور إلى النسخة المقبلة لمونديال الأندية، لثاني مرة في مسيرته بعد الفوز على الأهلي المصري، أول أمس (الاثنين)، في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بهدفين لصفر، من توقيع المتألق زهير المترجي. وضمن الوداد، الحصول على مليارين ونصفأكمل القراءة »


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