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وطنية

أخنوش يستجيب لاستغاثة أعوان السلطة

منذ 6 دقائق
لم تتأخر الحكومة في الاستجابة لمذكرة مطلبية رفعتها تنسيقية أعوان السلطة إلى عزير أخنوش، رئيس الحكومة، تحت عنوان «نداء استغاثة رقم 1» تشتكي فيه من النظرة الدونية التي يعاملون بها. وكشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أول أمس (الاثنين)، أن مصالح وزارته بصدد سن إطار قانوني خاص بعمل أعوان السلطة،أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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