وطنية
أخنوش يستجيب لاستغاثة أعوان السلطة
لم تتأخر الحكومة في الاستجابة لمذكرة مطلبية رفعتها تنسيقية أعوان السلطة إلى عزير أخنوش، رئيس الحكومة، تحت عنوان «نداء استغاثة رقم 1» تشتكي فيه من النظرة الدونية التي يعاملون بها. وكشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أول أمس (الاثنين)، أن مصالح وزارته بصدد سن إطار قانوني خاص بعمل أعوان السلطة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا