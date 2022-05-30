الملك يهنئ الوداد بفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا

أجرى الملك محمد السادس، مباشرة بعد نهاية المباراة النهائية لعصبة الأبطال الإفريقية 2022 والتي انتهت بانتصار نادي الوداد الرياضي، اتصالا هاتفيا مع مدرب الفريق، وليد الركراكي وعميده يحيى جبران، وهو انتصار يتوج مسارا لامعا للنادي.

وخلال هذا الاتصال الهاتفي، الذي تم بعد نهاية المباراة التي جرت هذا المساء بالدار البيضاء، كلف الملك، المدرب وعميد الفريق بنقل تهانيه عن هذا اللقب إلى مجموع اللاعبين والطاقم ومكونات النادي وأنصاره، عقب هذا الإنجاز الهام الذي يعد مصدر فخر لكل الجمهور الرياضي ولسائر الشعب المغربي.