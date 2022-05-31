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إثبات النسب… الواقع يدحض القانون
المشرع حمى الطفل بتوسيع المفهوم والأحكام صارت في الاتجاه المخالف من الإشكالات التي تثار في محاكم الأسرة مسألة إثبات النسب، خاصة في الحالات التي يكون فيها الأب البيولوجي رافضا للاعتراف بالطفل، ورغم أن المشرع المغربي حدد أحكام النسب في المواد 150 إلى 162 من مدونة الأسرة، إذ عرف النسب بأنهأكمل القراءة »
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