الصباح الفني
قالوا
ناشيد كتب الباحث سعيد ناشيد تدوينة جاء فيها “لا يبلغ نقطة الضوء إلا من يخترقون الظلام إلى نهايته”. قنبوع كتبت الممثلة فاطمة الزهراء قنبوع تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “انظر إلى الجانب المشرق من كل شيء”. الخمليشي كتبت الممثلة أسماء الخمليشي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “اجعل منأكمل القراءة »
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