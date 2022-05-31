الرياضة
حكيمي يتخلف عن رحلة الأسود
فضل التوجه إلى أمريكا مباشرة وأبو خلال يصل متأخرا وحصة خفيفة لتجنب الإرهاق لم يرافق أشرف حكيمي، الدولي المغربي والمحترف بباري سان جيرمان الفرنسي، بعثة المنتخب الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس (الأحد)، عبر طائرة خاصة من مطار الرباط سلا. وكشف مصدر مسؤول، أن حكيمي طلب من الناخب الوطنيأكمل القراءة »
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