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الرياضة

أمان الله يعرض خدماته على الدفاع

منذ 12 دقيقة
عبر عز الدين أمان الله، اللاعب الدولي السابق للدفاع الحسني الجديدي والمنتخب الوطني المغربي، عن رغبته في تدريب فريقه الأم، عبر تدوينة على حسابه في “فيسبوك”. وأكد اللاعب أنه وضع ترشيحه لتدريب الفريق الجديدي ولو لموسم واحد. وأضاف أنه على يقين، أنه لن يكون أقل تجربة ونجاحا من البعض الذينأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة

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