الصباح الفني
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تربة قمرية صالحة للزراعة أظهرت دراسة نشرت في مجلة “كومينكيشن بيولوجي”، أن الباحثين في جامعة فلوريدا تمكنوا للمرة الأولى من زرع نباتات في بضعة غرامات من تربة مأخوذة من القمر، أحضرها قبل عقود رواد فضاء تابعون لبرنامج “أبولو”. ويعزز هذا النجاح الآمال في أن يصبح من الممكن يوما ما زرعأكمل القراءة »
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