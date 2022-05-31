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الصباح الفني

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منذ 14 دقيقة
تربة‭ ‬قمرية‭ ‬صالحة‭ ‬للزراعة أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬كومينكيشن‭ ‬بيولوجي‭”‬،‭ ‬أن‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬فلوريدا‭ ‬تمكنوا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬زرع‭ ‬نباتات‭ ‬في‭ ‬بضعة‭ ‬غرامات‭ ‬من‭ ‬تربة‭ ‬مأخوذة‭ ‬من‭ ‬القمر،‭ ‬أحضرها‭ ‬قبل‭ ‬عقود‭ ‬رواد‭ ‬فضاء‭ ‬تابعون‭ ‬لبرنامج‭ “‬أبولو‭”. ‬ويعزز‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬الآمال‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬يوما‭ ‬ما‭ ‬زرع‭أكمل القراءة »


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منذ 14 دقيقة

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