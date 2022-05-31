الرياضة
تألق كيني في ماراثون أزيلال
رونزاس يفوز بسباق 21 كيلومترا ومواطنته نولاري حسمت سباق 10 كيلومترات فاز الكيني كيليمو رونزاس، ومواطنته سينتيا نولاري، بالدورة الأولى لنصف الماراثون الدولي لأزيلال، الذي نظم السبت الماضي، من قبل جمعية أشبال تامدة أزيلال لألعاب القوى، وجمعية جيوبارك مكون، بتعاون مع المجلس الجماعي، تحت إشراف الجامعة. واحتل كيليمو الصف الأولأكمل القراءة »
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