أســــــرة
لمعلوماتك
< يحتاج الحمل الى وجود علاقة زوجية منتظمة بين الزوجين، وهي التى تحدث 3 مرات على الأقل في الأسبوع، تفصل بين كل منها فترة ما بين 36 ساعة إلى 48. < من الطبيعى أن يؤدي غياب العلاقة المنتظمة إلى تأخر الإنجاب، فأحيانا تؤدي ظروف العمل أو الحياة إلى عدم حدوثأكمل القراءة »
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