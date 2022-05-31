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أســــــرة

لمعلوماتك

منذ 12 دقيقة
< يحتاج الحمل الى وجود علاقة زوجية منتظمة بين الزوجين، وهي التى تحدث 3 مرات على الأقل في الأسبوع، تفصل بين كل منها فترة ما بين 36 ساعة إلى 48. < من الطبيعى أن يؤدي غياب العلاقة المنتظمة إلى تأخر الإنجاب، فأحيانا تؤدي ظروف العمل أو الحياة إلى عدم حدوثأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة

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