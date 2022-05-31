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المحكمة تنتصر لثبوت النسب

منذ 6 دقائق
ليلى والمحامي نموذج لاجتهاد القضاء وتفعيله المصلحة الفضلى للطفل من بين الأحكام التي شكلت انتصارا لحق الطفل في ثبوت النسب، ما عرف إعلاميا لدى الرأي العام الوطني، بقضية “ليلى والمحامي”، إذ أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء، في أبريل 2021، حكمها بثبوت نسب الطفلة نور للمحامي، بعدما ظل ينفي علاقته بالمدعيةأكمل القراءة »


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