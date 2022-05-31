حوادث
20 سنة لثمانيني يروج “ماء زهر” فاسدا
رغم كبر سنه صفعته الجنايات بعقوبة غير مسبوقة بسبب خطورة أفعاله صدمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، شيخا ثمانينيا من مواليد 1942 بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، بعدما ضبط يروج قنينات «ماء زهر» فاسد، كما قضت في حقه بأداء 10 ملايين سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدنيأكمل القراءة »
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