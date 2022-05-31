fbpx
حوادث

20 سنة لثمانيني يروج “ماء زهر” فاسدا

منذ 8 دقائق
رغم كبر سنه صفعته الجنايات بعقوبة غير مسبوقة بسبب خطورة أفعاله صدمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، شيخا ثمانينيا من مواليد 1942 بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، بعدما ضبط يروج قنينات «ماء زهر» فاسد، كما قضت في حقه بأداء 10 ملايين سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدنيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة