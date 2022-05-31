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حوادث

16 متهما في “جنس جماعي”

منذ 7 دقائق
أبحاث لإيقاف ابن”بلياردير” وليال ساهرة تنفق فيها 40 مليونا في السهرة أحالت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن البيضاء، صباح أمس (الاثنين)، 16 متهما من الجنسين، على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، في قضية شبكة الجنس الجماعي، التي جرى تفكيكها صباح السبت الماضي، بشقة في عمارة راقية بحي ضيعةأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق

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