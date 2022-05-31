مجتمع
شبح “بوركون” يحلق فوق الهرهورة
يحلق شبح عمارات بوركون فوق سماء الهرهورة، منذ أيام، إذ يصر مسؤولون عن ودادية سكنية على حافة الشاطئ، يعود تاريخ بنائها إلى 1994، على تشييد طابق ثالث فوق الأسطح، رغم صدور قرار قضائي ابتدائي بوقف الأشغال لخطورتها. ويضع سكان المشروع السكني أياديهم على قلوبهم خوفا من انهيارات وشيكة للأسقف والدعاماتأكمل القراءة »
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