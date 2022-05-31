ملف عـــــــدالة
الجنحي يعقل “الحمض النووي”
فتاة من البيضاء حرمها القانون من إلحاق نسب وليدها بـ “مغتصبها” القضية ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض، والخبرة الجينية ليست دليلا قانونيا على الأبوة، واختيار الجنحي وصدور حكم بالإدانة حائز لقوة الشيء المقضي به، ينهي كل الآمال. ملخصات لمحنة فتاة بالبيضاء، وقعت في فخاخ عديدة, قبل أن تكتشف أن الطريقأكمل القراءة »
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