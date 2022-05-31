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الجنحي يعقل “الحمض النووي”

منذ 3 دقائق
Unhappy girl in a bedroom
فتاة من البيضاء حرمها القانون من إلحاق نسب وليدها بـ “مغتصبها” القضية ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض، والخبرة الجينية ليست دليلا قانونيا على الأبوة، واختيار الجنحي وصدور حكم بالإدانة حائز لقوة الشيء المقضي به، ينهي كل الآمال. ملخصات لمحنة فتاة بالبيضاء، وقعت في فخاخ عديدة, قبل أن تكتشف أن الطريقأكمل القراءة »


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