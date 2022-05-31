ملف عـــــــدالة
إشكالات معقدة
3 أسئلة إلى * محمد أقديم < هو باب مفتوح على مجموعة من الاجتهادات، لكن يبقى مرتبطا بإشكالات عدة، أولاها هل للمدعي الحق بتقديم المسطرة، سيما أن هناك نصوصا قانونية تحدد الجهة التي لها حق الطعن أو نفي النسب، بينما العمل القضائي يحدد بشكل متواتر الجهة التي لها الحق أنأكمل القراءة »
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