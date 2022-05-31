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اجتهـادات حسمـت الموضـوع

منذ دقيقتين
اعتمدت المصلحة الفضلى للطفل وبعضها اعتبر أن من وسائل إثبات النسب إقرار الشخص على نفسه طالما أثار موضوع إثبات النسب في غياب عقد الزواج، إشكالا في العديد من القضايا، رغم أن مدونة الأسرة عمدت في العديد من النصوص القانونية، إلى تكريس المصلحة الفضلى، إذ اعتبرت أن من وسائل إثبات النسبأكمل القراءة »


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