حوادث
اختطاف واغتصاب قاصر يورطان جانحين
عاشت فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، السبت الماضي، لحظات عصيبة على شاكلة أفلام الرعب، بعد تعرضها للاختطاف قرب منزل أسرتها في أكادير واحتجازها والاعتداء عليها جنسيا على يد جانحين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المشتبه فيهما البالغين من العمر 19 سنة و27، اعترضا سبيلأكمل القراءة »
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