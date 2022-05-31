ملف عـــــــدالة
الخبـرة الجينيـة… الحسـم
المحامية الصغيري دعت إلى اعتبارها قاعدة لإثبات النسب إلى جانب الوسائل الشرعية كان القضاء في السابق يتشدد في اعتماد الخبرة الجينية في قضايا إثبات النسب، رغم نتائجها الفعالة والقطعية، وقدمت مبررات عديدة منها أن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد لحل هذه المسألة، منها “الولد للفراش” و”الإقرار” والشبهة” و”اللعان”، إلا أنه معأكمل القراءة »
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