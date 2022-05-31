حوادث
إيقاف 42 متورطا في أحداث شغب بطنجة
أحالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، الجمعة الماضي، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، 42 شخصا، من بينهم 23 قاصرا، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإهانة موظفين عموميين وارتكاب أعمال عنف وشغب تلت مباراة اتحاد طنجة والنهضة البركانية، التي جرت، مساء الأربعاء الماضي، على أرضية الملعب الكبير “الزياتن»، وانتهتأكمل القراءة »
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