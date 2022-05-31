fbpx
حوادث

اعتقال مبتز طبيب بصفرو

منذ 4 دقائق
اعتقلت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بصفرو، ثلاثينيا ابتز طبيبا يملك عيادة بالمدينة، في ثاني حادث ابتزاز أطباء في أسبوعين بجهة فاس بعد اعتقال 3 أشخاص بفاس، من قبل عناصر فرقة الجريمة الإلكترونية، لابتزاز طبيب أسنان وتهديده ونشر معلومات كاذبة عنه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأحيل المتهم بابتزاز طبيب صاحب عيادةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة