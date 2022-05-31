حوادث
اعتقال مبتز طبيب بصفرو
اعتقلت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بصفرو، ثلاثينيا ابتز طبيبا يملك عيادة بالمدينة، في ثاني حادث ابتزاز أطباء في أسبوعين بجهة فاس بعد اعتقال 3 أشخاص بفاس، من قبل عناصر فرقة الجريمة الإلكترونية، لابتزاز طبيب أسنان وتهديده ونشر معلومات كاذبة عنه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأحيل المتهم بابتزاز طبيب صاحب عيادةأكمل القراءة »
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